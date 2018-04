Oliespoor door aalkar 20 april 2018

In de Vredelaan in Torhout heeft de brandweer een oliespoor van 1 kilometer moeten opruimen, dat liep van de Kortemarkstraat over de Vredelaan tot aan de rotonde met de Oostendestraat. De vervuiler kon snel gevonden worden. Het ging om een landbouwer die rondreed met een aalkar waar een technisch defect aan was. (JHM)