Olie opgeruimd 09 augustus 2018

02u48 0

In de Elisabethlaan in Torhout kwam er dinsdag in de namiddag een melding binnen van een oliespoor op de weg. Dat spoor bleek afkomstig te zijn van een defect voertuig dat er was gepasseerd. De brandweer van Torhout werd opgetrommeld om het oliespoor te verwijderen. (JHM)