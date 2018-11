Obus gevonden 24 november 2018

In de Leenstraat in Torhout werd gisteren in de voormiddag rond 10.30 uur een obus gevonden tijdens graafwerken. De politie werd verwittigd die op haar beurt ontmijningsdienst DOVO verwittigde om het springtuig te komen ophalen voor vernietiging. (JHM)