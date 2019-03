Obus gevonden op akker JHM

26 maart 2019

Op een akker in de Korenbloemstraat in Torhout werd maandagmiddag een obus gevonden. De landbouwer die het springtuig vond belde meteen de politie die op zijn beurt opruimingsdienst DOVO verwittigde. Die zal het springtuig komen ophalen. Het is onduidelijk uit welke Wereldoorlog de obus afkomstig is.