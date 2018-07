Nu ook bijenkast in Ravenhofpark 19 juli 2018

02u23 0

De bijenwerkgroep in Torhout heeft een tweede bijenkast geplaatst in de stad. Na het Stadskantoor is nu het Ravenhofpark de locatie. "Bijen hebben het niet gemakkelijk. Met deze actie willen we de bij onder de aandacht brengen en mensen oproepen de bijen mee een duwtje in de rug te geven", zegt schepen van Milieu Elsie Desmet (CD&V). De bijenkorf bevindt zich nabij de composteerkooi. (BHT)