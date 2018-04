Nog slechts 1 dossier per patiënt bij AZ Delta 24 april 2018

In één dag tijd zijn de vijf campussen van het ziekenhuis AZ Delta, waaronder Rembert in Torhout, overgeschakeld van een wirwar van softwarepakketten en papieren dossiers waarin alle patiëntengegevens bewaard werden op één geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD). Voor de artsen en medewerkers betekent dat een veel efficiëntere manier van werken waarbij ze eender waar in het ziekenhuis met enkele muisklikken aan de nodige info kunnen.





Dankzij het EPD kan AZ Delta de patiënt meer veiligheid garanderen. Door alle info centraal te bewaren worden minder fouten gemaakt en het systeem kan artsen zelfs wijzen op bepaalde gevaren zoals de combinatie van twee soorten medicatie.





Ook de privacy van de patiënt vaart er wel bij. Enkel wie een zorgrelatie heeft tot de patiënt heeft toegang tot zijn gegevens. Ook in Roeselare en in Menen heeft AZ Delta campussen. (CDR)