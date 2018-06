Nieuwe wandelpaden in Groenhovevallei 22 juni 2018

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) heeft een subsidie van 35.000 euro goedgekeurd voor de aanleg van een wandelcircuit rond Groenhovebos in Torhout. Een aantal verdwenen trage verbindingen in de zogenaamde Groenhovevallei wordt in ere hersteld. Het gaat onder meer om de Ruitjesboswegel. "Onze diensten hebben daarvoor de nodige gronden verworven en werkten nauw samen met de aangrenzende eigenaars in het kader van een ruil", zegt Schauvliege. Het resterende en aangrenzende stukje weiland bleek interessant om een oplossing te bieden voor de overstromingsproblemen van de stroomafwaarts gelegen woningen langs de Ruitjesbosstraat. Dat weiland moet straks als buffer gaan dienen. De provincie treedt op als bouwheer. (BHT)