Nieuwe vloer in sporthal A kost 221.000 euro 25 augustus 2018

02u38 0

Sporthal A in Torhout beschikt sinds kort over een nieuwe sportvloer. De kostprijs voor deze combi-elastische vloer bedraagt 221.986 euro.





Dezelfde aannemer legde voorheen de nieuwe vloer in sporthal B aan. Bijzonder is de kleurschakering. De basiskleur is duifblauw en op vraag van de plaatselijke volleybalverenigingen werd gekozen voor een fel contrasterende oranje kleur voor het hoofdveld van volleybal. Sportverenigingen, scholen, private sporters en de sportdienst zullen er dagelijks gebruik van maken.





De sporthal kent een drukke bezetting van 8.30 tot 23 uur. Ook tijdens de weekends vinden er trainingen en vooral competitiewedstrijden en sportevenementen plaats. De oude houten tribunes, die al sinds 1976 in de zaal stonden, werden verwijderd. Ter vervanging worden kleine mobiele elementen aangekocht die in de zalen gebruikt kunnen worden. (BHT)