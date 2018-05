Nieuwe straatnamen 30 mei 2018

De nieuwe verkaveling tussen de Wijnendalestraat, de Karperstraat en het bos d'Aertrycke krijgt als straatnaam Wijnendaleveld. De straat geeft uit op de Wijnendalestraat. De naam verwijst naar het Wijnendaleveld, een plaatsnaam die in voege was van 1551 tot ongeveer 1785. In de wijk Don Bosco zal de aan te leggen straat in de verkaveling tussen de Pastoriestraat en de Beukenstraat Knotwilgenstraat heten. (BHT)