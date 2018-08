Nieuwe sportvloer in sportthal A 11 augustus 2018

02u31 0

Tijdens het tafeltennistornooi De Gouden Palet van vorig weekend is de nieuwe vloer in de stedelijke sporthal A voor het eerst in gebruik genomen. De oranje vloer is een combi-elastische vloer zoals in sporthal B, met het hoogste gebruikscomfort. Op vraag van de volleybalverenigingen werd het centrale veld ingekleurd in een fel contrasterend oranje. Het totale kostenplaatje bedraagt 222.000 euro. (BHT)