Nieuwe politieraad geïnstalleerd in politiezone Kouter Jelle Houwen

29 maart 2019

09u35 0 Torhout De nieuwe politieraad in politiezone Kouter werd onlangs geïnstalleerd. Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn er altijd nieuwe verkozenen en daarom moet ook een nieuwe politieraad samengesteld worden.

De installatievergadering vond voor het eerst plaats in de nieuw aangekochte gebouwen van Infrax, in de Ambachtstraat in Torhout, waar het nieuwe centrale politiegebouw van de zone komt. Werkzaamheden zijn er nog niet gestart en de opening is maar ten vroegste over twee jaar, maar toch werd bewust voor die locatie gekozen om de nieuwe politieraad te starten. “Dat omdat de realisatie van een nieuw centraal politiegebouw goedgekeurd werd door de vorige politieraad en er nu veel nieuwe raadslieden zijn”, verduidelijkt korpssecretaris Annemie Wittesaele. “De huidige politieraad zal immers heel wat beslissingen moeten nemen over het nieuwe politiegebouw, dus was een eerste kennismaking aangewezen.” De nieuwe politieraad telt in totaal 24 leden. Er zijn 19 leden die bestaan uit verkozenen in de gemeente en mensen van de politiezone zelf, zoals de korpssecretaris en de korpschef, aangevuld met de 5 burgemeesters. “De raad komt vijfmaal per jaar samen en ieder jaar is 1 burgemeester voorzitter van de politieraad. De traditie bij ons is dat de politieraden telkens doorgaan op een locatie in de gemeente van de voorzitter. Op de politieraad worden talrijke dossiers en beslissingen genomen over het reilen en zeilen binnen de politiezone, zoals financiële dossiers en personeelsbeleid.” De voorzitter van de politieraad in 2019 is burgemeester van Torhout Kristof Audenaert, volgend jaar is Ichtegem aan de beurt.