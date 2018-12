Nieuwe huisartsenwachtpost opent in maart 2019 Bart Huysentruyt

26 december 2018

15u20 0 Torhout Het duurt wat langer dan gedacht, maar op 29 maart 2019 opent de huisartsenwachtpost Houtland. Dat is een plaats van waaruit huisartsen uit de regio tijdens het weekend beschikbaar zijn.

Eerst nog in een huurhuis in de Sint-Rembertlaan , nabij het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout en vanaf eind 2019 al in de geplande nieuwbouw een eindje verderop. Telkens vanaf de vrijdagavond om 19 uur tot en met de maandagochtend om 8 uur zullen de bewoners van Torhout, Groot-Kortemark, Koekelare, Groot-Ichtegem, Oudenburg en Gistel in de wachtpost terechtkunnen voor hun niet vooraf te plannen medische zorg. Het project met huisarts Joost Blontrock uit Gistel als voorzitter komt tot stand dankzij de intensieve samenwerking tussen het AZ Delta en de Huisartsenkring Houtland.

De bouwwerken aan de geplande nieuwbouw starten in principe op 19 januari. Op die plaats, net naast de dienst Spoedgevallen van het ziekenhuis, zal de huisartsenwachtpost dan eind dit jaar intrek nemen. “Per weekend zullen er via een beurtrolsysteem in totaal zeven huisartsen in de post actief zijn”, legt Joost Blontrock uit. “Overdag zullen tussen de vrijdag om 19 uur en de maandag om 8 uur een zittende huisarts en een rijdende huisarts beschikbaar zijn. ’s Nachts is er een arts van permanentie voor zowel consultaties als huisbezoeken. In de week blijven de patiënten op hun eigen huisarts rekenen.” De patiënt kan rechtstreeks naar de wachtpost gaan of bellen naar 1733. De wachtpost bestrijkt een werkingsgebied van een kleine 80.000 inwoners.