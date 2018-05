Nieuwe flitspaal in Kortemarkstraat 08 mei 2018

In de Kortemarkstraat in Torhout is een nieuwe flitspaal geplaatst. Tegen de aankoop, goedgekeurd in de gemeenteraad van november, kwam protest vanuit de oppositie. Die vond dat de flitspaal veel te duur was (27.000 euro) en de stad beter opteerde voor een snelheidsremmer om laagvliegers af te schrikken. De paal werd nu toch geplaatst. "Ze is ook in werking gesteld na de homologatieprocedure", zegt schepen Eddy Deketelaere. Torhout telt nu vijf flitspalen. Er staan er ook in de Rozeveldstraat, de Keibergstraat, de Sparappelstraat en op de Rijksweg. De paal die in de Aartrijkestraat aan De Warande stond, sneuvelde in 2014 bij een ongeval en keert niet terug. (JHM)