Nieuwe carwash moet grootste van het land worden

Op een stuk bedrijfsterrein van zijn vroegere bouwonderneming in de Bruggestraat in Torhout wil ondernemer Joost Vanhaerents (48) in juni 2018 de grootste carwash van het land openen. De wastunnel van liefst 62 meter lang, 6 meter breed en 6 meter hoog moet van een bezoek een heuse beleving maken. De carwash wordt geleverd door het Amerikaanse Sonny's en zal een kleurrijk lichtspektakel bevatten. "Bling King zal er opvallend Amerikaans uitzien, met de nodige glitter en glamour", zegt de Torhoutse ondernemer. "Met zonnepanelen voor het leveren van energie en met een ondergrondse tank van 300.000 liter regenwater moet het ook een duurzame wastunnel worden. We willen tot 80 procent van het voor het wassen gebruikte water recupereren en hergebruiken na reiniging in onze eigen waterzuiveringsinstallatie." (BHT)