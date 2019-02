Nieuwe attractie in Kasteel van Wijnendale: de historische ijskelder Bart Huysentruyt

17 februari 2019

11u10 0 Torhout In het kasteeldomein van Wijnendale is de historische ijskelder heropgebouwd. Daarmee heeft het kasteel er een attractie bij én is er ook goed nieuws voor de vleermuizen.

De ijskelder bevindt zich in het kasteelpark en dateert uit 1889. Maar van dat bouwwerk bleven tot voor kort enkel nog de funderingen over. De provincie West-Vlaanderen maakte geld vrij om het herop te bouwen. “We weten niet hoe het gebouw uiteindelijk tegen de vlakte is gegaan, maar we wilden het een nieuwe toekomst geven”, zegt eerste gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). De werken zijn in oktober van vorig jaar gestart en nu helemaal af. “De ijskelder was vroeger dé plaats om producten koel te bewaren. Maar het is ook een favoriet toevluchtsoord voor vleermuizen. Het wordt hun nieuwe verblijft. De omstandigheden zijn er ideaal: een stabiele temperatuur en nauwelijks luchtstroming. Ook de luchtvochtigheid is hier hoog.” De totale investering bedraagt 50.000 euro, waarvan het Agentschap Natuur en Bos tachtig procent subsidieerde. Vleermuizen zijn immers een beschermde diersoort.