Nieuw zwembad op site-Thor? "Kans is reëel"

Torhout Het nieuwe zwembad in Torhout krijgt mogelijk een plaats op de site-Thor langs de Industrielaan.

Dat antwoordde burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) tijdens de gemeenteraad op een vraag van N-VA-raadslid Eva Maes. Zoals bekend krijgt de site van de vroegere meubelfabriek Thor een nieuwe invulling. De ideeën daarover waren uiteenlopend. Eerder al liet de stad verstaan dat nieuwe sportinfrastructuur daar een plaats kan krijgen.





"Het voorbije voorjaar werd het ontwerp van het milieu-effectenrapport afgerond", zegt burgemeester Kristof Audenaert. "Daarin zijn een aantal denkpistes onderzocht en wat hun impact kan zijn op de buurt. Wonen en detailhandel is onderzocht, maar moeilijk haalbaar door de mobiliteit. De ideeën zijn gerijpt om in de eerste plaats publieke functies op de site te ontwikkelen. Een nieuw zwembad is daarbij een mogelijkheid."





Hogeschool Vives

Al langer kijkt Torhout uit naar een nieuwe zwemhal. Het huidige gebouw, dat zich op nauwelijks enkele tientallen meters van de site-Thor bevindt, is veertig jaar oud en stilaan versleten. Voor de realisatie van zo'n zwembad wil de stad samenwerken met hogeschool Vives én mogelijk ook met omliggende gemeenten. Lichtervelde zou daarbij kandidaat nummer één zijn. "Op die site is ook extra ruimte voor de Kunstacademie en een gebouw om muziek- en toneelverenigingen te laten repeteren een plan dat op tafel ligt", aldus Audenaert. Het plan wordt nu verder uitgewerkt op ruimtelijk vlak.





Wandelafstand

Pas vanaf volgend jaar wordt er meer duidelijkheid verwacht. Zeker is dat hogeschool Vives mee wil investeren. Zo zouden de toekomstige (sport-)leerkrachten aan de hogeschool er ook gebruik van kunnen maken. De site-Thor zou zich in elk geval lenen voor extra sportinfrastructuur, aangezien de sporthallen van Torhout zich op wandelafstand bevinden.





