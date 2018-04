Nieuw clublokaal voor Lijnvissers 17 april 2018

Aan de visvijvers van Groenhovebos is het nieuwe clublokaal voor de lijnvissers in gebruik genomen.





Daar stond 25 jaar lang een oude houten chalet. Die is nu vervangen door een modern, energiezuinig lokaal. Het zal in de eerste plaats dienst doen als clublokaal voor de Lijnvissers Groenhove. De club beheert ook de visvijvers voor de stad en organiseert er hengelactiviteiten en wedstrijden. Ook andere verenigingen kunnen dit lokaal voor een clubactiviteit reserveren bij de sportdienst. De stad trok er 45.000 euro voor uit. (BHT)