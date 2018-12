Niemand positief bij weekendcontroles op alcohol Siebe De Voogt

30 december 2018

11u30

De politie Kouter heeft vrijdag en zaterdag verschillende alcoholcontroles gehouden in Torhout. Vrijdagavond tussen 20.30 en 21.30 uur werden in totaal 11 wagens gecontroleerd in de Korenbloemstraat en Oostendestraat. De bestuurders moesten een ademtest afleggen, maar niemand blies positief. Zaterdagnacht omstreeks 2.30 uur werden nog twee bestuurders langs de kant gezet in de Kortemarkstraat en Aartrijkestraat. Ook zij tekenden negatief, net als een chauffeur even na 5 uur in de Vredelaan.