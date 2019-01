Niemand betrapt bij drie alcoholcontroles JHM

04 januari 2019

Bij drie alcoholcontroles donderdag in de namiddag en donderdagnacht op het grondgebied van Torhout werd geen enkele bestuurder betrapt met een glaasje teveel op. De eerste controle was rond 13.30 uur in de Bruggestraat waar 1 bestuurder moest blazen. Even later werden 6 automobilisten aan de kant gezet in de Oostendestraat. En even na middernacht moest opnieuw 1 bestuurder een ademtest afleggen in de Bruggestraat. Alle acht bestuurders legden een negatieve ademtest af.