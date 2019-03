Nederlandse dj Ummet Ozcan headliner op Land of Love Bart Huysentruyt

21 maart 2019

10u56 0 Torhout De Nederlandse top-deejay Ummet Ozcan is de hoofdact op het derde Land of Love-festival op 31 augustus in Torhout. De organisatoren mikken op 7.000 festivalgangers.

Ummet Ozcan staat op de 23ste plaats in de wereldvermaarde DJ Mag Top 100, zeg maar de lijst met de 100 beste dj’s ter wereld. Aan grote namen dit jaar overigens geen gebrek: ook Jay Hardway, nummer 64 in diezelfde dj-lijst, Sidney Samson, Chocolate Puma en Dimaro werden de voorbije dagen aan de line-up toegevoegd. Mark with a K keert ook terug, na vorig jaar het hoofdpodium te hebben afgesloten. Ook de rockliefhebbers komen aan hun trekken met onder meer een reünie-optreden van punkgroep Janez Detd en Magnetica, een Metallica-tributeband. De ticketverkoop loopt als een trein. Ook de vip-kaarten zijn al voor de helft de deur uit.