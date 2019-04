Na inbraak, nu vandalisme in scoutslokaal JHM

04 april 2019

Voor de tweede maal in amper een week tijd kreeg de scouts Sint-Rembert uit Torhout ongewenst bezoek in hun lokalen in de Herderstraat in Torhout. Eind vorige week werd er al ingebroken toen dieven eerst het slot van een zijdeur wilden forceren, en vervolgens een raam aan de achterzijde open duwden. Ze gingen toen aan de haal met drank. De politie werd vorig weekend van die feiten op de hoogte gebracht en stelde een pv op. Nu blijkt dat er kort nadien alweer ongewenst bezoek was. Deze keer ging het om vandalen die een raam instampten en in de lokalen vandalisme aanrichtten. Wat ze precies deden, is niet duidelijk. De feiten gebeurden wellicht tussen zondagavond en woensdagmiddag, tot ze opgemerkt werden. De politie stelde weer een pv op.