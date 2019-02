Na 10 minuten controle: wagen getakeld en rijbewijs afgenomen JHM

08 februari 2019

11u51 0 Torhout In nauwelijks tien minuten tijd heeft de politie donderdagavond in Torhout een wagen en een rijbewijs in beslag genomen.

Vlak voor 20.30 uur trof de politie in de Karel De Ghelderelaan de 33-jarige A.D. aan, die bleek rond te rijden met een auto die niet verzekerd was. Bovendien was de wagen niet geldig gekeurd en niet correct ingeschreven. De wagen werd getakeld. Tien minuten later onderschepte de politie dan weer de 48-jarige S.D. uit Hooglede. De man was aan het zwalpen op de Roeselaarseweg en legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken en hij kreeg ook nog een pv van waarschuwing voor zijn verzekering mee.