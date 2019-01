Na 10 jaar leegstand: eindelijk werken aan De Peerdenposterij Bart Huysentruyt

18 januari 2019

09u38 0 Torhout Na jaren van verloedering is nu eindelijk gestart met de restauratie en nieuwbouw van en achter De Peerdenposterij in Torhout.

Dat gebouw in de Rijselstraat dateert van eind achttiende eeuw en was vroeger een afspanning voor paarden met gelagzaal en logementshuis. Het pand staat al meer dan tien jaar leeg en oogt vervallen. De plannen dateren al van een tijdje terug, maar lijken nu eindelijk in uitvoering. In de zone achter de historisch waardevolle afspanning komen 21 gloednieuwe serviceflats en een groepswoning voor vijf cliënten van Tordale, de Torhoutse voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Het ontwerp is van het bureau Desmet & Lammens. “Voor de renovatie van De Peerdenposterij hebben we vorig jaar van de Vlaamse overheid een restauratiepremie ontvangen van bijna 223.000 euro”, zegt eigenaar Joost Vanhaerents. “Het is de bedoeling dat zowel het woonproject als de gerenoveerde Peerdenposterij in de zomer van 2020 in gebruik kunnen worden genomen.” Na de renovatie zal De Peerdenposterij onderdak bieden aan De Beelderij, het artistieke atelier van Tordale dat zich momenteel nog in het centrum van Lichtervelde bevindt.

Wie interesse heeft in de assistentiewoningen kan op donderdag 28 februari vanaf 20 uur terecht in Club de B voor een infoavond. Meer info ook op: www.depeerdenposterij.be.