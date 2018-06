N-VA gaat voor één kiezer op vier 05 juni 2018

Oppositiepartij N-VA wil in Torhout minstens één op de vier kiezers overtuigen. Dat zou hetzelfde resultaat betekenen als in 2012. "Maar eigenlijk willen we gewoon beter doen", zegt lijsttrekker Eva Maes. "Naast de vaste ploeg van de verkozenen van 2012 hebben we ons kunnen versterken met heel wat nieuwe kandidaten. Ik weet zeker dat het politiek landschap in Torhout er op 14 oktober anders zal uitzien." Al meer dan 30 jaar zwaait CD&V de scepter in Torhout. Daar wil N-VA wat aan doen. "Veiligheid is belangrijk, dus zetten we in op camera's. Een goed financieel beleid is een zorg, net als de toekomst van onze lokale handelaars en ondernemers. We zullen ook hard inzetten op sociale zaken, met onder meer een grondige aanpak om voldoende kinderopvang aan te bieden en opvangmogelijkheden voor onze hulpbehoevenden." (BHT)





