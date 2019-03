Motorhelm en handschoenen gestolen JHM

12 maart 2019

15u05 0

Aan het station van Torhout in de Viaductstraat werd dinsdagochtend een diefstal gepleegd. De eigenaar van een bromfiets had er zijn tweewieler slotvast achtergelaten met daaraan ook zijn motorhelm en een paar handschoenen. De bromfiets stond in de fietsenstalling van het station. Een dief slaagde er echter in om beide attributen los te maken en te stelen. De politie stelde een pv op.