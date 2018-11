Morgenavond brandoefening in Sint-Rembertziekenhuis 15 november 2018

02u29 0 Torhout Bewoners in de buurt en patiënten van in het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout moeten vrijdagavond niet schrikken als ze plots heel wat sirenes en tumult merken aan het ziekenhuis. Se siet is die avond immers het decor van een brand- en evacuatieoefening om 19.30 uur.

Wat het precieze scenario is, wordt ook voor de brandweer nog even geheim gehouden. Het doel is immers een realistisch scenario te creëren waarbij de brandweer pas bij aankomst weet wat er exact aan de hand is. Dat scenario is uitgeschreven door het ziekenhuis zelf. In ieder geval zal het in het ziekenhuis branden en moeten verschillende patiënten of werknemers geëvacueerd worden.





"Het doel van de oefening is naast de brandbestrijding en evacuatie zelf vooral de communicatie oefenen", zegt brandweermajoor Bernard Diopere. "In het ziekenhuis zal een commandopost worden opgericht en daarnaast word ook een communicatie- en crisisoverleg ingericht in het stadskantoor, waar de stad de coördinatie op zich neemt. Het is de bedoeling dat vooral te oefenen."





Heel wat sirenes

Wanneer de oefening precies zal afgelopen zijn, is niet duidelijk (of wordt wordt nog niet gecommuniceerd). Zowel het AZ Delta Sint-Rembert als de stad Torhout waarschuwen op hun Facebookpagina dat er heel wat sirenes te horen zullen zijn aan het ziekenhuis. (JHM)