Moordspel bij Mostaard Wostyn 17 juli 2018

In Torhout kan je deze zomer een moordspel spelen. Het speelt zich af bij Mostaard Wostyn, waar ze het bekende lokale product maken. "De familie Wostyn is al met mosterd bezig sinds 1802, maar de productie ging pas van start in 1869. Wat gebeurde er in die tussenperiode? Daar kom je achter in het mosterdmoordspel", zegt schepen van Cultuur Lieselotte Denolf (CD&V).





Deelnemen kan tot en met 17 september. Formulieren zijn af te halen in het Vrijetijdshuis. De winnaar kan tot 250 euro binnenrijven. Er zijn in total dertig waardebonnen te winnen. (BHT)