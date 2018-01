Minste volk in containerpark op woensdag 31 januari 2018

De aanpassing van de openingsuren van het recyclagepark in Torhout heeft voorlopig geen groot effect. Sinds 1 januari is het recyclagepark geopend op woensdagnamiddag in plaats van op maandag. "Na één maand zien we geen overrompeling op woensdag", zegt schepen van Milieu Elsie Desmet (CD&V). "Voorlopig telt de woensdagnamiddag het laagste aantal bezoekers van de hele week. Het is evenwel vergelijkbaar met het aantal op de maandagnamiddag in het verleden. We zien daar dus een verschuiving." Een echte evaluatie wordt pas binnen enkele maanden gemaakt. (BHT)