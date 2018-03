Minigolfen bij kasteel Wijnendale 22 maart 2018

In Torhout is het nieuwe toeristische jaar voorgesteld. Opvallende nieuwkomer is een minigolfpark aan het kasteel van Wijnendale. Gezinnen of vrienden kunnen tijdens de twee zomermaanden, telkens op zondagnamiddag terecht. "We zijn wat afgestapt van de typische roofvogelshows", zegt schepen Lieselotte Denolf (CD&V).





"In de buurt is niet echt een minigolfbaan. Daarom zullen we zo'n installatie huren en telkens op zondag plaatsen op de oprijlaan van het kasteel."





Verder krijgt het kasteel van Wijnendale binnenkort ook een uitgeruste parking voor mobilhometoeristen en wordt het binnenin kindvriendelijker ingericht.





Het kasteel Ravenhof in het centrum wordt deze zomer opnieuw ingepalmd door pop-upzaken. Er is ook een zomertentoonstelling in het aardewerkmuseum. "De vernieuwde website Torhout Visit zal onze troeven op een eigentijdse manier voorstellen.





(BHT)