Milde straf voor man die ex na afranseling in gracht dumpte JHM

18 december 2018

14u10 0

Een 20-jarige jongeman uit Torhout kreeg van de strafrechter met 4 maanden cel met uitstel een milde straf nadat hij zijn 19-jarige ex afranselde. De feiten speelden zich af in de nacht van 1 op 2 juli in Pittem. “Het gaat simpelweg om mishandeling”, sprak de advocaat van slachtoffer A.H. “Hij heeft haar letterlijk bont en blauw geslagen. Zelfs toen ze bewusteloos was deed hij gewoon verder. Haar hele gezicht was blauw. Tijdens de ruzie die ze in de auto kregen heeft hij haar gewoon naar buiten geduwd en om 3.44 uur in de regen ’s nachts gedumpt in de gracht. Zelfs nu is ze nog niet hersteld. Ze moet nog naar de oogarts en neuroloog. Ze kon meer dan vier maanden niet werken door de feiten en is door de harde klappen in haar gezicht nu verplicht om een bril te dragen.” Haar 20-jarige ex V.S., met wie ze 10 maanden samen was waarvan 6 verloofd, heeft een andere visie. “De relatie was zeker geen koek en ei. Ze lijdt aan een aandoening waardoor ze erg makkelijk explosief wordt. Die nacht bracht V.S. haar naar het station van Tielt om haar naar haar ouders te laten gaan. In de auto was ze buiten zinnen van woede. Ze trok aan zijn stuur, trok de handrem op en zette de muziek luid. Ze verbrijzelde de ruit van zijn auto en stampte de spiegel af. Buiten viel zij hem tot 9 keer aan, hij verweerde zich. Hou daar zeker rekening mee”, sprak haar advocaat. De rechter hield met de straf daar rekening mee maar erkende wel de verwondingen van het meisje. Zij krijgt voorlopig 1.000 euro schadevergoeding maar moet zich nog laten onderzoeken door een deskundige.