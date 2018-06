Mike en Ronny niét eerste homokoppel 21 juni 2018

Er sloop een kleine fout in het artikel over het Torhoutse homokoppel Mike Vandevelde en Ronny Derynck, die maandag 15 jaar gehuwd waren. Ze stapten niet als eerste homokoppel in onze provincie in het huwelijksbootje. Twee dagen eerder huwden Luc De Waele en Ronny Cardoen in Blankenberge en ook in Knokke-Heist werden die dag Herman Mertens en Patrick Van Damme destijds in de echt verbonden. Onze excuses voor de verwarring. (CDR/BHT)