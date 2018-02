Met opgefokte bromfiets door rood licht 14 februari 2018

In de Noordlaan in Torhout heeft de politie maandag een jongeman tegengehouden die op een opgefokte bromfiets rondreed. Veel moeite om de 22-jarige M.D. te betrappen, hoefden de agenten niet te doen, want hij reed voor hun neus door het rode licht. De man kreeg de nodige pv's mee. (JHM)