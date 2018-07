Met auto in haag gereden 19 juli 2018

In de Revinzestraat in Torhout verloor een 27-jarige vrouw uit Torhout dinsdagnacht de controle over haar stuur en kwam in een haag terecht. J.D. raakte daarbij niet gewond maar legde nadien wel een positieve ademtest af. Haar rijbewijs werd prompt voor 15 dagen ingetrokken. Haar auto was dermate beschadigd dat die getakeld moest worden. (JHM)