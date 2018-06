Met 6.000 om samen de Nacht in te duiken 23 juni 2018

Torhout heeft gisteren zijn hoogdag van het jaar beleefd: de 39ste editie van de Nacht van Vlaanderen. De loop- en wandelhappening vond in optimale omstandigheden plaats. De 6.000 deelnemers konden bij een zonnetje starten. De organisatie noteerde vooraf al een recordaantal inschrijvingen. Daar kwam er gisteren nog een pak bij. "We zijn heel tevreden", zegt Peter Verplancke van vzw De Nacht. "Toch opvallend dat de wandelnummers het erg goed doen dit jaar. Heel veel mensen legden de 10, 42 of zelfs 100 kilometer af." Verenigingen brachten animatie op en rond het marktplein, waar laat in de avond ook Guga Baul zijn typetjes op het publiek losliet. De eerste lopers mengden zich na hun inspanningen onder de supporters en in de Torhoutse cafés. De wandelaars van de honderd kilometer komen pas deze ochtend in Torhout toe.





(BHT)