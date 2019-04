Messi onder trompettisten komt naar verjaardag Harmonieorkest Bart Huysentruyt

17 april 2019

16u08 0 Torhout Het Houtlands Harmonieorkest viert de 150ste verjaardag wel op een heel speciale manier. Ze treden op in het Concertgebouw van Brugge met Arturo Sandoval, één van de beste trompettisten ter wereld.

Sandoval uit Cuba veroverde als muzikant al tien Grammy Awards en speelde als topmuzikant al mee met de grootsten der aarde, zoals Alicia Keys, Rod Stewart en Frank Sinatra. Nu mag ook het Houtlands Harmonieorkest uit Torhout mee het podium op. Het Houtlands Harmonieorkest is een dynamisch en goed uitgebalanceerd harmonieorkest van een 70-tal talentvolle musici onder de deskundige leiding van dirigent Nico Logghe. Een echt toporkest: ze behaalden in 2017 een tweede plaats in de allerhoogste categorie op het internationaal tornooi Flicorno d’Oro (Italië). Hun uitgebreide repertoire bestaat onder meer uit klassieke en hedendaagse composities, maar ook het populaire genre komt geregeld aan bod. “We konden hem strikken om naar België te komen”, zegt Nico Logghe. “Het is natuurlijk een enorme eer en een fantastische kans om dit mee te maken.”

Het concert vindt plaats in het Concertgebouw van Brugge op 12 oktober om 20 uur. Tickets: www.ticketsbrugge.be.