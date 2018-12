Mercedes in lichterlaaie op E403: bestuurder kan wagen nog net op de pechstrook parkeren Siebe De Voogt

14 december 2018

12u24 0

Op de E403 in Torhout is vrijdagvoormiddag rond 11 uur een Mercedes C-klasse in brand gevlogen. De bestuurder reed in de richting van Brugge, toen hij net voorbij de oprit van Torhout vlammen opmerkte die vanonder de motorkap kwamen. De man kon z’n wagen net op tijd op pechstrook parkeren en ging het vuur nog tevergeefs te lijf met een kleine poederblusser. De klus bleek onbegonnen werk, want bij aankomst van de brandweer stond de Mercedes al in lichterlaaie. De brandweerlieden hadden de vlammen uiteindelijk snel onder controle. De Mercedes brandde wel volledig uit. Tijdens de bluswerken werden twee rijstroken van de E403 afgesloten voor het verkeer, wat meteen voor een file zorgde. Het uitgebrande wrak werd getakeld.