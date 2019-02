Melissa (34) ging drie weken geleden naar dokter met ‘buikplaagje’, dinsdag is ze overleden aan agressieve kanker: papa Jeroen (33) blijft achter met kindjes van 4 en 6 Jelle Houwen

07 februari 2019

09u55 48 Torhout “Melissa voelde zich op 14 januari wat ziekjes en ging voor het eerst naar de dokter. Het leek een buikgriepje. Haar toestand beterde echter niet en er volgden extra onderzoeken. Pas op 1 februari kregen we te horen dat ze een zeldzame vorm van maagkanker had, die vooral mannelijke 70-plussers treft. Dit weekend belandde ze in coma en dinsdag heeft ze de strijd al verloren”, zucht haar man Jeroen Hemeryck, die nu met de twee kindjes van 4 en 6 verweesd achter blijft.

Het is allemaal zo snel gegaan dat de dierbaren van Melissa Vandenberghe, een goedlachse en graag geziene kleuterjuf in De Revinze in Torhout, nauwelijks op adem kunnen komen van enkele heftige weken. En alles leek bijzonder onschuldig te beginnen. Melissa, die zich nooit ziek voelde, kreeg op 14 januari wat last van haar buik. “Ze ging naar de dokter en kreeg een weekje rust voorgeschreven”, vertelt Jeroen. “Het leek op een onschuldig buikplaagje, dat deed toch al de ronde. Niets wees op iets veel ernstiger. Ja, Melissa was wel wat vermagerd, maar daar had ze vorige zomer zelf voor gekozen. Ze verloor de afgelopen tijd nog wat extra kilo’s, maar als vrouw vond ze dat uiteraard niet erg. Maar haar toestand beterde niet. Ze ging terug voor een CT-scan en daar merkten dokters voor het eerst dat er iets niet klopte. Er werden extra onderzoeken gedaan en we werden voor de resultaten daarvan bij de oncoloog geroepen. Dat weet je natuurlijk dat het echt fout zit.”

Erg lage bloeddruk

Maar zelfs tijdens die bespreking kon er niet meteen iets heel specifieks aangeduid worden. “Er werd gezegd dat het om maagkanker ging, maar dat er 3 vormen mogelijk waren. Het vreemde was wel dat dit een maagkanker is die normaal vooral mannelijke 70-plussers treft. Dus het was in die zin toch zeldzaam. Een kijkoperatie vorige week donderdag bevestigde dat. Er werd besloten om toch een behandeling op te starten en Melissa mocht terug naar huis. Ze kon thuis nog stappen, maar enkel met begeleiding. Het grootste probleem was dat ze zo koud aanvoelde, alhoewel ze zelf zei dat ze het warm had. Dat kwam doordat ze een erg lage bloeddruk had, van maar 8 op 6. Afgelopen weekend is het dan plots heel snel gegaan. Zaterdagochtend was haar bloeddruk te fel gezakt en belde ik de ambulance. In het ziekenhuis werd ze meteen geopereerd en belandde ze in een kunstmatige coma. Daaruit is ze niet meer ontwaakt. Op maandag hoorde ik dan dat alle hoop tevergeefs was, en Melissa dit niet kon halen. Mijn wereld stortte in.”

Geen afscheid samen

Jeroen raapte al zijn moed bijeen en contacteerde de kinderpsycholoog van het ziekenhuis. Want tot dat moment wisten hun twee kinderen, de 4-jarige Victor en de 6-jarige Juliette, eigenlijk nog van niks. “Zij hadden mama vrijdagavond nog thuis gezien en wisten natuurlijk dat ze ziek was, maar niet dat ze intussen in het ziekenhuis lag. Met de psycholoog bespraken we hoe we het de kindjes best konden vertellen. Zij namen dinsdag in het ziekenhuis afscheid van hun mama. Dat was heel sereen, maar toch denk ik dat ze het wel beseffen. Het is vooral jammer dat we geen afscheid hebben kunnen nemen op een moment dat Melissa nog bij bewustzijn was. Dat moment werd ons niet meer gegund. Het is allemaal zo snel gegaan, en tot op het laatste bleef ik hopen. Maar ik denk wel dat Melissa zelf al van zaterdagochtend wist dat dit geen goed einde zou kennen. Ze zei tegen ons allemaal nog, en tegen haar moeder: “dit komt goed”, maar ik denk dat ze ons wat wou sparen. Uiteindelijk is Melissa dinsdagavond in het ziekenhuis overleden in het bijzijn van ons allemaal.”

Nog zoveel plannen

Jeroen spreekt met ontzettend veel bewondering en liefde voor zijn vrouw, waarmee hij al van in de tienertijd samen is. “Ze was echt een fantastische echtgenote én moeder voor onze kindjes”, zegt hij. “Dat zij nu wegvalt is in eerste instantie voor Victor en Juliette een drama. Als ik naar hen kijk heb ik het zeer moeilijk en zou ik breken. Maar ik moet me voor hen ook sterk houden. We hebben gelukkig een grote familie waar iedereen ons steunt en zijn steentje wil bijdragen. Hoe het nu verder moet weet ik nog niet. We hadden nog zoveel plannen om dit jaar samen te doen, maar het heeft helaas niet mogen zijn.” Het afscheid van Melissa is nu zaterdag om 10 uur in het crematorium van Brugge. In De Revinze basisschool, waar Melissa een zeer graag geziene kleuterjuf was, werd een troosthoekje ingericht. Alle leerlingen kregen er het slechte nieuws te horen en werden opgevangen door de school.