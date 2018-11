Meisje houdt oogafwijking over aan afranseling 21 november 2018

Een 19-jarig meisje uit Oostkamp houdt een oogafwijking over aan de zware afranseling die ze vorig jaar kreeg van haar ex, een 20-jarige man uit Torhout. "Ze moet sindsdien een bril dragen, wat enkel komt door de klappen. Ze heeft ook een zware posttraumatische stressstoornis opgelopen door dat geweld. Gelukkig is ze nu aan de beterhand, maar dit kan ze nooit vergeten", sprak de advocaat van A.H. De feiten speelden zich af in de nacht van 1 op 2 juli in Pittem. "Het gaat simpelweg om mishandeling", vervolgde hij. "Hij heeft haar letterlijk bont en blauw geslagen. Zelfs toen ze bewusteloos was, deed hij gewoon verder. Haar hele gezicht was blauw. Tijdens de ruzie die ze in de auto kregen, heeft hij haar gewoon naar buiten geduwd en om 3.44 uur in de regen 's nachts gedumpt in de gracht." Volgens dader V.S. zelf was het integendeel het meisje die hem aanviel nadat ze een woedeaanval kreeg. Vonnis op 18 december.





(JHM)