Meer groen en minder parking op Markt GROOTSCHALIGE WERKEN BEGINNEN WEL PAS IN 2021 BART HUYSENTRUYT

16 juni 2018

02u49 0 Torhout De heraanleg van de Markt en omgeving in Torhout vat in 2021 eindelijk aan. Verwacht je aan zeven tuinen, een nieuwe openbare parking, een fontein en zittrappen op het plein. "Minder auto's, meer groen", belooft waarnemend burgemeester Kristof Audenaert. De kostprijs: 2 miljoen euro.

Geduld is een mooie deugd, zullen ze in Torhout denken. Hoewel er al twee decennia over gepraat wordt, komt er pas vanaf 2021 een nieuw marktplein. Wel positief is dat er eindelijk een gedragen plan op tafel ligt: met zeven publieke tuinen én een (bijna) parkeervrije Markt. Dat is meteen de grootste visuele verandering: de Markt, die nu nog volstaat met auto's, wordt een open plein met een trappenpartij aan het oud stadhuis en een fontein als eyecatcher. "Er komen ook een paar bomen bij", zegt waarnemend burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). "De fontein kan in de winter omgevormd worden tot een schaatspiste."





Verdieping

Het verkeer zal dan niet meer in twee richtingen over de Markt kunnen rijden. Enkel de richting van de Zwanestraat tot de Zuidstraat is nog mogelijk voor het autoverkeer. "Op die manier weren we een deel van het verkeer, maar is er wel nog passage. Dat vonden de handelaars op de Markt belangrijk", zegt Audenaert. Voor de ondergrond is gekozen voor een natuursteen. In totaal gaan 35 parkeerplaatsen verloren, onder meer ook aan het bankkantoor van BNP Paribas Fortis. Maar die worden gecompenseerd, belooft Audenaert. "We zijn momenteel in onderhandeling om de site-Pollet (waar nu Carrefour is gevestigd in de Hofstraat, red.) aan te kopen. Die site bevindt zich vlak bij de Markt. Als dat niet lukt, komt parking-Deprez in beeld. Daar kan eventueel een verdieping op geplaatst worden."





Verborgen

Opvallend is de keuze voor meer groen. Torhout wil zeven verborgen open ruimtes publiek toegankelijk maken. "Het beton vervangen we door groen", zegt Audenaert. "Dat is onder meer het geval voor het Wolleplein, of het Hoedenmakersplein. De tuin van 's Gravenwinkel willen we permanent toegankelijk maken en ook de omheining tussen de leestuin van de bibliotheek en het Ravenhofdomein verdwijnt. Het Heilig-Hartplein achter de kerk wordt ook groen."





Oude stadhuis

De plannen om het oude stadhuis te verhuren voor de inrichting van een (sterren)restaurant, zijn opgeborgen. Torhout wil het oude stadhuis gebruiken voor recepties en concerten. De kostprijs voor de bovengrondse werken bedraagt 2 miljoen euro.





"Maar eerst moeten we alle rioleringen vervangen. Daar zijn we nu al mee begonnen in de Kortemarkstraat, Rijselstraat en Zuidstraat", zegt Audenaert. "Pas in 2021 zullen we boven de grond veranderingen zien."