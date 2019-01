Maxim Perseyn nieuwe voorzitter van Groen Bart Huysentruyt

27 januari 2019

13u27 0 Torhout Maxim Perseyn is de nieuwe voorzitter van Groen Torhout. Hij volgt gemeenteraadslid Ruben Vangheluwe op.

Groen deed het goed tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. De partij behaalde vier zetels in Torhout, een verdubbeling. “Nu willen we dat succes alleen maar verzilveren”, zegt Perseyn. “Met een nieuwe voorzitter en secretaris zorgen we voor extra dynamiek.” De nieuwe secretaris is Kevin Devos. Duurzaamheid, ecologie, mobiliteit, participatie, klimaat, lokale economie en sociaal beleid zijn de sleutelwoorden bij de lokale afdeling.