Man vergoedt nog snel slachtoffer, maar toch veroordeeld 20 juni 2018

02u45 0

Een Torhoutenaar dacht een straf bij de rechter te ontlopen door - een dag voor hij moest verschijnen - snel het slachtoffer te betalen. Zo hoopte hij een rechtszaak te vermijden, maar dat kon niet meer. Al na de feiten op 3 april 2016 in café Flandria, toen T. een vrouw een duw had gegeven, wou de man het slachtoffer vergoeden "zolang de zaak geseponeerd wordt".





Omdat dat niet gebeurde, betaalde hij niet, tot daags voor de zitting. De man bekende wel zijn schuld in de caféruzie en kreeg nu 2 maanden cel met uitstel en 300 euro boete. (JHM)