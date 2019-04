Man steelt portefeuille van Brantanokoerier

en haalt 3.000 euro af JHM

04 april 2019

14u12 0 Torhout Een man die momenteel geen gekende woon- of verblijfplaats heeft, daagde ook niet op de in de Brugse strafrechtbank waar hij terechtstaat voor diefstal en informaticabedrog.

Eind 2017 stal Jurgen V. een portefeuille uit de vrachtwagen van een koerier aan de Brantano in Torhout. Hij ging meteen langs bij alle banken in de buurt en deed tal van betalingen in winkels in Torhout, Zedelgem en Brugge. Hij slaagde er zo in om meer dan 3.000 euro te verbrassen op een middag. “Die man moet mij staan opwachten hebben en stond wellicht eerder op de uitkijk”, sprak slachtoffer P.B. uit Dendermonde. “Hoe kan hij anders geweten hebben dat ik mijn portefeuille in mijn frigobox bewaarde en de truck omwille van de laadklep niet afgesloten kon worden? En hij moet ook zeer snel tewerk zijn gegaan, want ik ben nog geen minuut binnen vooraleer ik begin te lossen.” Jurgen V. riskeert 18 maanden cel en een geldboete. Vonnis op 25 april.