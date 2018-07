Man steelt geld in winkel 28 juli 2018

Op de Markt in Torhout ging een dief donderdagavond de winkel binnen nadat hij had gezien dat de uitbaatster even naar het achterste gedeelte van de zaak was. Toen ze dus even niet oplette nam hij geld uit de portefeuille van de zaakvoerster, die naast de kassa vooraan lag. Daarna ging hij ervandoor. De dief is nog spoorloos.





(JHM)