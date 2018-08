Man steekt ex neer voor ogen dochtertje 34-JARIGE GERANTE BAKKERIJ DEVRIENDT IN LEVENSGEVAAR JELLE HOUWEN

10 augustus 2018

02u28 0 Torhout De 34-jarige gerante van bakkerij Devriendt werd gisteren op klaarlichte dag in de winkel neergestoken door haar ex-vriend. Hun 3-jarige dochtertje zag alles gebeuren. Mélissa R. raakte levensgevaarlijk gewond. De 37-jarige dader werd opgepakt.

De feiten gebeurden gisteren rond 12.30 uur in bakkerij Devriendt langs de Oostendestraat in Torhout. De 34-jarige Mélissa R., die ook in Torhout woont, was op dat moment alleen in de winkel, er waren geen klanten aanwezig. Wel was ook het 3-jarige dochtertje van de vrouw in de zaak. Het kind was de enige getuige van de feiten en werd gisteren opgevangen door het comité Bijzondere Jeugdzorg. De 37-jarige dader, een man van Libische afkomst en vader van het kind, stapte de zaak binnen. De gerante ging vanuit de privévertrekken naar het winkelgedeelte en werd daar geconfronteerd met haar dreigende partner.





Vecht voor haar leven

Mélissa R. zeeg neer en liep levensbedreigende verwondingen op. Een opgeroepen MUG-arts was snel ter plaatse, het ziekenhuis ligt dan ook vlakbij. De vrouw kreeg de dringendste zorgen toegediend en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Ze liep bijzonder ernstige verwondingen op en vecht voor haar leven in het ziekenhuis. Ook de politie kwam massaal ter plaatse. De zaak werd meteen gesloten en de parking werd afgespannen. Ook het laboratorium van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Dat duurde gisteren verschillende uren. Hoe de feiten precies gebeurden en op welke manier of hoe vaak de vrouw gestoken werd, is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog steeds. Het Brugse parket werd verwittigd en kon melden dat de dader, de 37-jarige man van Libische afkomst, opgepakt werd. Dat gebeurde op de plaats van de feiten zelf. Hij bleef er gewoon op de politie wachten. De man werd gisterenavond naar de cel gebracht maar werd nog niet verhoord. Dat gebeurt wellicht vandaag.





Alles wijst erop dat de dader de relatiebreuk met Mélissa R. niet kon verkroppen. De relatie tussen de twee zat al langer in het slop en de vrouw zou er een tijd geleden ook definitief een punt achter gezet hebben. Vorige week verscheen de uitbaatster met een groot blauw oog in de zaak. Wellicht was ze dus al eerder het slachtoffer van partnergeweld. Kort voor de steekpartij van gisteren zou de man de vrouw al een eerste keer bedreigd hebben met een mes.