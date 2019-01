Man rijdt op gestolen kinderfiets door Torhout: parket vraagt 3 maanden cel voor heling Siebe De Voogt

24 januari 2019

14u43 0 Torhout Een 23-jarige man uit Torhout zal zijn fratsen van 2,5 jaar geleden mogelijk bekopen met een celstraf. De politie kliste David G. op een gestolen kinderfiets, waardoor hij vervolgd werd voor heling.

De twintiger deed niet bepaald veel moeite om uit het vizier van het gerecht te blijven. Op 12 oktober 2016 merkte een patrouille van de lokale politie Kouter hem op, omdat hij op een veel te kleine kinderkoersfiets rondtoerde in Torhout. Toen G. een eenrichtingsstraat langs de verkeerde kant inreed, zetten ze hem langs de kant. Althans dat probeerden de agenten, want G. zette z’n fiets langs de kant en vluchtte weg. Omdat de tweewieler gestolen bleek, werd de man geseind. Pas twee jaar later werd hij aangetroffen en verhoord over de opmerkelijke feiten. G. verklaarde dat hij de koersfiets indertijd had gekocht voor 50 euro van een kennis. Omdat de twintiger de politie vertelde dat hij wist dat hij wellicht gestolen werd, bracht het parket hem voor de rechter voor heling. “Die man is een figuur die serieus in de marginaliteit vertoeft met een ellendige ingesteldheid”, sprak de procureur donderdagmorgen. “Eerst boden we hem nog een minnelijke schikking aan van 300 euro, maar die betaalde hij niet.” De man hangt nu een celstraf van 3 maanden boven het hoofd. Zijn advocate vroeg de rechtbank om een straf met uitstel. Vonnis op 28 februari.