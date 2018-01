Man plaatst tattoo met ...stem van dochter 02u41 0 Foto Proot Jessy Loose zet eerste skin motion-tattoo bij Steven.

Jessy Loose (37) is met haar tattoozaak J-Lo de eerste artiest in West-Vlaanderen die een skin motion-tattoo mag plaatsen. Dat is een tekening, die via een app op de smartphone geluid kan maken. Steven Hamerlinck (29) liet de tattoo plaatsen. "Zo hoor ik voor eeuwig de stemmen van mijn kinderen", zegt hij.





Het is de nieuwste rage binnen de tattoowereld: een skin motion-tattoo op je lijf. Dat is een soort soundwave die werkt als een barcode. Als je de skin motion-app opent op je smartphone en de camera richt op de soundwave op het lichaam, krijg je een geluid te horen. In het geval van Steven Hamerlinck (29) uit Rumbeke is dat de stem van Yana (11), één van zijn kinderen. Je hoort het meisje 'Je bent de liefste papa' zeggen. "Het is een blijvende herinnering aan de stem van mijn dochter", zegt Steven Hamerlinck. "Ik ben van plan om ook hetzelfde te doen voor mijn andere kinderen. Op mijn rechteronderarm komt dadelijk nog een soundwave voor Lucas (7). Binnen een paar jaar laat ik hetzelfde doen voor onze tweeling van 5 maanden oud", vertelt Steven Hamerlinck, die al een hele collectie tekeningen op zijn lijf liet zetten. Voor onze provincie is voorlopig enkel Jessy Loose (37) van tattooshop J-Lo in de Rijselstraat in Torhout erkend om een dergelijke tattoo te plaaten. "Er zijn heel veel mogelijkheden", zegt ze. "Van gesproken boodschappen tot speciale liedjes, hondengeblaf of stemmen van overledenen kunnen ermee afgespeeld worden. Iedere tattoo heeft een unieke vorm, waardoor de app elke tekening aan een uniek geluid kan linken." Jessy verwacht de komende weken en maanden meerdere aanvragen. "Nu heb ik er nog niet veel ruchtbaarheid aan gegeven, maar dat komt zeker. Enige voorwaarde is dat de tattoo met zwarte inkt wordt geplaatst, want er is voldoende contrast met de huid nodig om het fragment te herkennen." (BHT)





Benny Proot