Man op invalidenscooter rijdt bejaarde vrouw aan, dochter zoekt getuigen: “Mama bleef achter met gebroken pols” JHM

01 februari 2019

10u46 0 Torhout Een vrouw uit Torhout is op zoek naar getuigen van een aanrijding. Op woensdag 2 januari reed een man op een invalidenscooter tegen haar moeder aan de uitgang van de Aldi in de Zwevezelestraat. De 75-jarige vrouw brak haar pols. De verwarde man reed gewoon verder naar binnen, deed zijn boodschappen en verdween.

“Het gaat om mijn moeder. Ze werd aangereden toen ze de winkel verliet”, vertelt C.B. “Ze had net boodschappen gedaan en stapte met haar winkelkar de winkel uit. Op dat moment reed een verwarde man op een invalidenscooter de winkel binnen via de uitgang. Hij bleef maar gas geven en vond de rem niet. Hij reed mijn mama aan en ze raakte gekneld tussen haar kar en die scooter tegen de glazen deur. Ze schreeuwde het uit van de pijn en viel bijna flauw.”

“Enkele mensen hebben haar recht geholpen, maar vreemd genoeg sprak niemand die invalide man aan. Ook het personeel niet. Hij reed gewoon verder de winkel binnen en deed daar zijn boodschappen. Mijn mama moest opgenomen worden in het ziekenhuis en daar bleek dat ze haar pols had gebroken. De dokters hebben verschillende platen in haar pols moeten steken.”

“Nadien hebben we klacht neergelegd bij de politie, maar tot onze verbazing bleek dat Aldi zelf geen aangifte had gedaan. We zijn nu op zoek naar de man op die invalidenscooter, want hij heeft dit leed veroorzaakt. We hopen getuigen te vinden.”

Wie tips zou hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.