Man naar rechter voor steekpartij in bakkerij Devriendt: verdachte stak verkoopster neer voor ogen van haar 3-jarige dochter Siebe De Voogt

04 januari 2019

14u09 1 Torhout Een 27-jarige man van Libische origine moet over een drietal weken voor de rechter verschijnen voor de steekpartij vorige zomer in bakkerij Devriendt in Torhout. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist.

Karim F. was begin augustus vorig jaar onder invloed van drugs, toen hij naar de bakkerij langs de Oostendestraat trok. Hij stapte op verkoopster Mélissa Rogiers (34) af en gaf haar een zevental messteken voor de ogen van haar 3-jarige dochtertje.

F., die illegaal in het land verbleef, bleef na de steekpartij buiten wachten op de politie. Bij hun aankomst stond hij gewoon een sigaretje te roken. De man bekende de feiten, maar kon zich bij de speurders geen precieze aanleiding herinneren. Hij was amper drie weken voordien ingetrokken bij Mélissa boven de bakkerij. De verkoopster werd na de steekpartij in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Ze was snel aan de beterhand en mocht kort nadien al opnieuw naar huis. De Brugse raadkamer verwees Karim F. vrijdagmorgen door naar de correctionele rechtbank voor poging tot doodslag. Nog zeker tot z’n proces moet de man in de gevangenis blijven.