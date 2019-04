Man loopt 's middags dronken op straat JHM

18 april 2019

11u57 0

Agenten van de politiezone Kouter moesten woensdagmiddag iets na 15 uur ter plaatse komen op de Burg in Torhout omdat er een man dronken over straat liep. Ondanks het middaguur had de 43-jarige D.V. uit Torhout al te diep in het glas gekeken waarna hij bestuurlijk aangehouden werd. De man kon gaan ontnuchteren in de cel.