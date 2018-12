Man blijft vast voor steekpartij in bakkerij Siebe De Voogt

04 december 2018

Een 27-jarige man van Libische origine blijft twee maanden langer in de cel voor de steekpartij begin augustus in bakkerij Devriendt in Torhout. Dat heeft de raadkamer in Brugge deze morgen beslist. K.F., die illegaal in ons land verblijft, was onder invloed van drugs toen hij verkoopster Mélissa Rogiers (34) een zevental messteken gaf voor de ogen van haar 3-jarige dochtertje.. Hij bleef na de steekpartij buiten wachten op de politie. F. bekende de feiten, maar kon zich bij de speurders geen precieze aanleiding herinneren. De man was amper drie weken voordien ingetrokken bij Mélissa boven de bakkerij. De verkoopster werd na de steekpartij in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen is ze al opnieuw thuis. Volgens de advocaat van K.F. zou de zaak binnenkort kunnen doorverwezen worden naar de correctionele rechtbank.